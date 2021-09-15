В Новой Зеландии потребовали изменить название страны

Политическое движение племени новозеландского коренного народа Маори подписало петицию к властям Новой Зеландии переименовать страну в Аотеароа. Данное название является официальным полинезийским титулом-топонимом этой территории на языке племени. По словам представителей движения, новое название объединит страну. Об этом сообщает VICE.

Сопредседатели партии членов племени Маори Равири Вайтити и Дебби Нгарева-Пэкер считают, что возвращение исторического название страны станет ключевым моментом для Новой Зеландии. По их словам, это назревшее противодействие колониальному наследию, поскольку сегодняшнее название страны сохранилось от голландских мореплавателей.

Давно пора, чтобы те рео маори (te reo Māori – название движения маори. – NEWS.ru) были восстановлены на своём законном месте в качестве первого и официального языка этой страны. Мы полинезийская страна, мы Аотеароа, — говорится в заявлении политических активистов.

Ранее сообщалось, что в 2020 году был сформирован новый кабинет министров Новой Зеландии. По словам премьер-министра страны Джасинды Андерн, новое правительство отличается большим разнообразием представителей разных культур и направлений политического мышления. Впервые в истории новозеландского государства министерство иностранных дел возглавляет женщина — представительница племени Маори Нанайя Махута. Пост вице-премьера занял открытый гей Грант Робертсон.