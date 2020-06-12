Манифестация против расизма в Марселе переросла в столкновения с полицией

https://static.news.ru/photo/4c6bb136-adb7-11ea-a5f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: https://news.ru/europe/v-parizhe-pochti-3-tysyachi-chelovek-budut-uchastvovat-v-marshe-protiv-rasizma/

Беспорядки и столкновения с полицией начались в Марселе после завершения акций против расизма по всей стране.

Как сообщает ТАСС, изначально марш проходил в мирном ключе, несмотря на использование некоторыми участниками пиротехники.

Отмечается, что помимо стандартных лозунгов про значение жизней темнокожих и прекращение полицейского произвола, протестующие потребовали наказать виновных в смерти 80-летней местной жительницы, которую ранило гранатой со слезоточивым газом, попавшей в окно при разгоне «жёлтых жилетов» в 2018 году.

Позже демонстранты начали забрасывать камнями, бутылками и петардами полицейских, преградивших путь их колонне. Более того, некоторые участники начали поджигать уличные урны и мусорные баки, а также бить витрины магазинов. Полиция применила слезоточивый газ.

Как писал NEWS.ru, активисты группировки Generation Identitaire в Париже забрались на крышу одного из зданий и потребовали «справедливости для жертв расизма против белых», развернув соответствующий плакат. На нём также есть надпись «Жизни белых имеют значение».