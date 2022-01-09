Несколько известных россиян стали натурализованными гражданами Мальты

Мальта обнародовала список новых граждан, получивших паспорт в 2020 году, в котором фигурируют фамилии нескольких известных россиян, в том числе владелец клиники «Мать и Дитя» Марк Курцер, владелец сети SPAR Мушвиг Абдуллаев, бывший генеральный директор «Транснефть-Логистики» Андрей Турба и миноритарий группы компаний ЛСР Константин Ходосовский.

Отмечается, что в указанном списке около 25% получивших мальтийские паспорта имеют фамилии, соотносимые с гражданами постсоветского пространства.

Чтобы иностранцу стать гражданином страны, необходимо либо проживать непрерывно на территории Мальты от пяти лет, либо инвестировать в экономику островного государства от €650 тысяч.

Ранее появилась информация, что Российский миллиардер Роман Абрамович получил гражданство Португалии. Олигарх натурализовался в соответствии с законом о гражданстве как еврей-сефард.

Также сообщалось, что российский бизнесмен, основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров получил французское гражданство, информация об этом опубликована в официальном вестнике Пятой республики. До этого он стал подданным Сент-Китса и Невиса, государства в восточной части Карибского моря.