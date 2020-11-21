Малоимущим пациентам с COVID-19 в Гонконге будут выплачивать по $645

https://static.news.ru/photo/0f04769e-2c91-11eb-81a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/Global Look Press

Власти Гонконга приняли решение о материальной поддержке малоимущих, заразившихся коронавирусом. Таким людям будут предоставляться субсидии в размере 5 000 гонконгских долларов ($645).

Мы надеемся, что эти субсидии могут побудить прийти для тестирования людей с низким достатком, которых волнует потеря доходов в случае изоляции, — сказала министр по делам продовольствия и здравоохранения София Чэнь изданию South China Morning Post.

Она добавила, что условия и порядок предоставления социальной помощи указанной категории населения будут установлены департаментом труда и социального обеспечения.

Гонконг переживает четвёртую волну COVID-19. В последние несколько дней там отмечается прирост числа суточных заражений. Предполагается, что 22 ноября он достигнет максимума за период с середины августа. Власти ввели ряд ограничений, включая перевод детей на дистанционное обучение. Не исключено, что карантинные меры будут ещё усилены.

Ранее NEWS.ru писал, что гонконгские учёные выявили эффективность недорогого желудочного лекарства в борьбе с коронавирусом. В ходе опытов на хомяках, они установили, что «Ранитидина висмута цитрат» (RBC), который обычно назначают при язве желудка и бактериальных инфекциях, снизил вирусную нагрузку в лёгких грызунов более чем в тысячу раз. Кроме того, препарат уменьшил уровень основных противовоспалительных цитокинов и хемокинов в случае тяжёлого течения COVID-19 у животных.