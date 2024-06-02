Мальдивы запретят въезд гражданам одной страны Глава МВД Ихусан: Мальдивы введут запрет на въезд по израильским паспортам

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Правительство Мальдив приняло решение запретить въезд в страну по израильским паспортам, заявил министр внутренних дел островного государства Али Ихусан. Отмечается, что это связано с военными действиями, которые Израиль ведет в секторе Газа, передает издание Sun.

Кабинет министров решил сегодня внести поправки в законодательство, необходимые для того, чтобы как можно скорее запретить въезд на Мальдивы по израильским паспортам, — объявил он.

Как пояснил Ихусан, кабмин принял решение ранее в этот же день. Для ускорения реализации меры правительство Мальдив создало специальный комитет, в состав которого вошли глава МВД страны, генпрокурор, а также министры экономики, туризма и иностранных дел.

В начале мая Axios писал, что власти Соединенных Штатов намерены ввести санкции против одного из подразделений Армии обороны Израиля из-за нарушения прав граждан на Западном берегу реки Иордан. Это будет первый случай, когда Вашингтон введет ограничительные меры против армии еврейского государства.

Политолог Александр Рар считает, что в Евросоюзе нет консенсуса по санкциям против Израиля «за войну в секторе Газа», однако есть отдельные страны с высоким числом исламского населения, такие как Бельгия, Франция и Испания, которые могут об этом задуматься. По его мнению, Германия никогда не поддержит ограничительные меры в отношении Израиля ввиду исторической вины немцев за холокост.