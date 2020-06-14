Малайзия не откроет границы до 31 августа из-за COVID-19

Министр обороны Малайзии Исмаил Сабри Якоб сообщил, что страна не откроет границы до 31 августа.
При этом туристы или местные жители имеют право покинуть страну, но только в случае крайней необходимости.
К примеру, если студенту необходимо вернуться в университет за рубежом для сдачи экзамена, это позволено, — отметил министр.
По его словам, исключения коснутся иностранных дипломатов и участников программы «Малайзия — мой второй дом» (MM2H). Они могут выезжать и въезжать в государство.
В Малайзии выявлены 8453 заражённых COVID-19, скончался 121 человек. Свыше 7,3 тысячи пациентов смогли победить болезнь. Сейчас в стране действует переходный этап отмены ограничений из-за COVID-19, который продлится до конца лета,
Как ранее писал NEWS.ru, Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам — членам Европейского союза оставить свои внешние границы закрытыми до 30 июня.
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