Малайзия не откроет границы до 31 августа из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/f8c72ec8-ae35-11ea-911c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chong Voon Chung/Xinhua/Global Look Press

Министр обороны Малайзии Исмаил Сабри Якоб сообщил, что страна не откроет границы до 31 августа.

При этом туристы или местные жители имеют право покинуть страну, но только в случае крайней необходимости.

К примеру, если студенту необходимо вернуться в университет за рубежом для сдачи экзамена, это позволено, — отметил министр.

По его словам, исключения коснутся иностранных дипломатов и участников программы «Малайзия — мой второй дом» (MM2H). Они могут выезжать и въезжать в государство.

В Малайзии выявлены 8453 заражённых COVID-19, скончался 121 человек. Свыше 7,3 тысячи пациентов смогли победить болезнь. Сейчас в стране действует переходный этап отмены ограничений из-за COVID-19, который продлится до конца лета, пишет The Star.

Как ранее писал NEWS.ru, Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам — членам Европейского союза оставить свои внешние границы закрытыми до 30 июня.