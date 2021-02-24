Максимум путаницы: Иран обвинили во лжи о крушении украинского Boeing

Иран обвинили в предумышленной лжи о трагедии с самолётом «Международных авиалиний Украины» (МАУ), который был сбит после вылета из тегеранского аэропорта 8 января 2020 года. О нестыковках в официальных объяснениях говорится в послании специального докладчика ООН по внесудебным казням Агнес Калламар к Тегерану. По её версии, власти Исламской Республики специально попытались запутать расследователей с целью скрыть реальные обстоятельства.

После почти шестимесячного расследования трагедии в небе над Тегераном Калламар представила иранским властям свои выводы с целью получить официальные разъяснения. Письмо было направлено руководству Исламской Республики в декабре 2020 года, однако оставалось засекреченным на протяжении 60 дней в соответствии с ооновскими правилами. В нём Калламар обращает внимание на целый ряд противоречий в том, что говорили иранские власти по поводу инцидента.

Несоответствия в официальных объяснениях, как кажется, нужны для того, чтобы создать максимум путаницы и минимум ясности. Они выглядят надуманными, чтобы ввести в заблуждение и сбить с толку, — заявила эксперт ООН.

В послании Калламар разбору противоречий посвящено несколько разделов, которые касаются регулировки той ракетной установки, из которой был произведён выстрел, неправильной идентификации самолёта и проблем со связью. Очень много претензий со стороны спецдокладчика адресовано иранскому Корпусу стражей Исламской революции (КСИР) — влиятельнейшей военно-политической организации республики.

Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Если бы Иран, хорошо зная, что военная конфронтация с США может обостриться, закрыл своё воздушное пространство для движения гражданского транспорта в тот вечер, 176 человек не были бы убиты, — отмечает Калламар.

Спецдокладчик ООН считает очень странным то, как Исламская Республика объясняет действия КСИР. К примеру, Калламар задаётся вопросом, почему военачальники КСИР не соблюли такие базовые процедуры, как мониторинг высоты или скорости движения, для оценки объекта.

Согласно той версии, которую привели иранские военные ещё в январе 2020 года, украинский Boeing был сбит случайно из-за человеческого фактора: гражданский лайнер двигался рядом с военным объектом Ирана и был принят за «цель противника». Кроме того, на тот момент между США и Исламской Республикой наблюдалась острая напряжённость из-за устранения в иракском аэропорту влиятельного генерала КСИР Касема Сулеймани. В этом месяце военная прокуратура Ирана завершила разбирательство по трагедии.

Украинская сторона выражала надежду на то, что вопрос с привлечением к ответственности виновных в ударе по Boeing, а также с компенсациями удастся разрешить с Ираном в досудебном порядке. Как заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин, практика показывает, что подобные переговорные процессы в досудебном режиме длятся от двух до пяти лет. Дипломат отмечал, что все усилия официального Киева и его партнёров сконцентрированы на эффективном диалоге с Тегераном, чтобы избежать судов, потому что судебный процесс может затянуться ещё на более внушительный срок.

В то же время украинская сторона допускает, что процесс диалога с иранским руководством может быть в настоящее время связан и со «сложностями вокруг иранского ядерного досье». Официальный Киев, по словам Енина, видит «попытки американской администрации как можно быстрее склонить иранскую сторону к возобновлению сотрудничества с международным сообществом». Эта тенденция хоть и косвенно, но может влиять на консультации о выплатах жертвам авиакатастрофы в небе над Тегераном, заключил заместитель министра.

Многое будет зависеть и от самого Ирана, который пока не спешит отвечать на обвинения Калламар.