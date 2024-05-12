Макрона сравнили с ежом из песни Высоцкого Рогов: Макрон при мысли о России щетинится, как еж

Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости сравнил президента Франции Эммануэля Макрона с ежом. По его словам, глава республики «изо всех надеется», что его стране не придется вступать в боевые действия на Украине.

Вспоминается строчка из песни Высоцкого: «Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж». Это про Макрона. То он собирается воевать с Россией, то твердит всем о миротворческой миссии Франции, — сказал Рогов.

По словам общественного деятеля, Макрон в попытке вести многовекторную политику так и не смог решить, кем ему лучше быть: красивым или умным. Такое мнение Рогов высказал на фоне призыва президента Франции сдержать Россию, если она «зайдет слишком далеко» в конфликте на Украине.

Ранее Макрон заявил, что вопрос об отправке войск на Украину можно было бы рассмотреть в том случае, если бы «русские прорвали линию фронта». По его словам, это станет возможным, если соответствующая просьба поступит от Киева. Французский лидер подчеркнул, что не стал бы полностью исключать такой вариант развития событий. Как отметил Макрон, большинство государств согласились и поддержали подход Парижа по вопросу отправки военного контингента в зону спецоперации.