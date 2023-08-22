Макрона призвали извиниться за ядерные испытания во Французской Полинезии Глава Полинезии Бразерсон: Макрон должен извиниться за ядерные испытания

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Глава Французской Полинезии Моэтаи Бразерсон призвал президента Франции Эммануэля Макрона извиниться за ядерные испытания, которые государство проводило в регионе. В интервью RTVI он подчеркнул, что от французского лидера ожидали «выражения политической позиции» по отношению к этому.

Мы ожидали не извинений президента Макрона лично, как частного лица, но выражения политической позиции Франции как государства по отношению к тому, что произошло, — пояснил Бразерсон.

Президент Полинезии отметил, что для местных жителей это был бы важный символический жест. По его словам, тот факт, что Макрон не выступил с извинениями во время своего визита в регион, стал большим разочарованием для полинезийцев. По его словам, Французская Полинезия до сих пор сталкивается с тяжелыми последствиями из-за ядерных испытаний. Бразерсон добавил, что люди болеют и умирают из-за этого.

На нашей земле было произведено 193 ядерных испытания — испытания, которых мы не просили и о которых нас даже в должной мере не информировали, ведь в то время жители Полинезии не знали об уровне опасности этих ядерных испытаний, — заявил Бразерсон.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что вмешательство в дела своих бывших колоний уже стало частью политики современной Франции. Таким образом дипломат обозначила позицию Москвы, комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева. Тот ранее осудил проявление неоколониализма во Франции и призвал ее извиниться за колониальные преступления.