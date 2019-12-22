https://static.news.ru/photo/6208bad4-24eb-11ea-b251-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель и Эммануэль Макрон Фото: kremlin.ru

Сергей Лавров заявил, что Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона удивила попытка Украины «вскрыть» Минские соглашения во время саммита «нормандской четвёрки» в Париже. Министр иностранных дел РФ также отметил, что у президента Украины «связаны руки» в вопросе разведения сил и средств по всей линии соприкосновения.

К сожалению, они не смогли «возвысить голос» хотя бы по этой теме, подтвердить задачу разведения сил и средств по всей линии соприкосновения, — сказал глава МИД России в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Министр предположил, что политики не смогли этого сделать, «потому что не захотели», сообщает агентство «РИА Новости».

Отказ Владимира Зеленского на саммите в «нормандском формате» от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения Лавров объяснил тем, что у президента Украины «связаны руки».

Он либо имеет какие-то обязательства перед теми, кто не хочет никакого прекращения конфликта, либо просто понимает, что у него могут быть проблемы дома, — предположил министр.

Лавров считает, что Зеленский хочет позитивных сдвигов в отношениях с Москвой, но есть те, кто пытается помешать ему.