Макрон заявил, что мир вступает в беспрецедентный продовольственный кризис

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир стоит на пороге небывалого продовольственного кризиса, сообщает KP.ru. Французский лидер отметил, что этот кризис особо ударит по странам Африки, Магриба и Ближнего Востока, поскольку они рискуют потерять крупнейших поставщиков в лице России и Украины.

Мы сейчас вступаем в беспрецедентный продовольственный кризис, — заявил он.

Макрон напомнил, что Россия и Украина являются «крупнейшими сельскохозяйственными производителями» и выступил за сохранение каналов для переговоров с российской стороной для деэскалации конфликта на территории Украины.

Глава Франции подчеркнул, что нынешняя стратегия Пятой республики заключается в том, чтобы сделать всё возможное для деэскалации и как можно скорее добиться завершения конфликта.

На Украину приходится 10% мировых поставок пшеницы и 15% рынка кукурузы, а Россия является крупнейшим экспортёром зерна и подсолнечника. 40% поставок пшеницы из Черноморского региона направлено на страны Ближнего Востока и Африку, где цены на продовольствие уже значительно выросли.

Ранее в статье британской газеты The Guardian спрогнозировали, что ряд регионов в мире столкнётся с дефицитом продовольствия и голодом, если прекратятся поставки пшеницы из России и Украины. В статье также напомнили, что цены на продовольствие росли ещё до обострения ситуации на Украине на фоне пандемии коронавируса и климатического кризиса.