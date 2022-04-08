Макрон заявил о готовности Франции искать доказательства вины военных РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении помогать киевским властям собирать доказательства против предполагаемых преступлений российских военных на территории Украины. Об этом глава французского государства заявил в интервью Brut.

По его словам, сбором таких доказательств будут заниматься французские жандармы и следователи. Они уже направлены на помощь для установления фактов и личностей российских солдат, уточнил глава государства.

Необходимо квалифицировать преступления, и это должны сделать судьи. Нужно помочь украинскому правосудию квалифицировать эти акты, — сказал Макрон.

Президент Франции выступил с утверждением, что Россия якобы решила «открыто проводить операции против гражданского населения», а её действия якобы направлены против украинского народа.

С максимальной предосторожностью, которую мне следует соблюдать в моём положении, я могу утверждать, что речь идёт о военных преступлениях со стороны россиян, — оговорился глава французского государства.

Французский президент отметил, что видит «свой долг» в том, чтобы продолжать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Макрон пояснил, что этого необходимо для того, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации, а также сохранять «позицию участника переговорного процесса» и подготовить условия для будущего мирного соглашения.

Также французский лидер отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет «легко согласиться на мир без полноценного судебного процесса» по отношению к преступлениям, якобы совершённым в ходе конфликта.

В этом контексте Франция должна обеспечить создание архитектуры мира: добиться прекращения огня и стать гарантом безопасности Украины, — резюмировал Макрон.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны готовы расширять санкции против России, а также продолжат оказывать поддержку Украине и беженцам из этой страны. ЕС уже утвердил пятый пакет санкций против РФ, который предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля.