Макрон заявил о готовности Европы ввести новые санкции против России

Европейские страны готовы расширять санкции против России, а также продолжат оказывать поддержку Украине и беженцам из этой страны. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в своём Twitter. Ранее сегодня ЕС согласовал пятый пакет санкций против РФ, который предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля.

Как европейцы мы принимаем новые санкции. И мы продолжаем поддерживать Украину в гуманитарном, военном и финансовом плане, — написал он.

Принятый ранее пакет ограничений против России предусматривает замораживание счетов российских банков, экспорта высокотехнологичных товаров, запрет на поставки оружия в Россию. Также странами — участниками Евросоюза согласован запрет на заход в порты кораблей под российским флагом и запрет на деятельность транспортных компаний из России и Белоруссии в Евросоюзе.

Макрон предположил, что конфликт на Украине не закончится в ближайшие недели, и призвал к оказанию гуманитарной помощи населению страны. По его словам, Франция, Турция, Греция, а также ООН в целом активно занимаются организацией гуманитарных операций в городах Мариуполь и Днепр.