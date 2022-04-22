Макрон заявил, что зимой Европа «ощутит» отказ от российского газа

Европа грядущей зимой «ощутит» отказ от российского газа, заявил французский глава Эммануэль Макрон. В интервью Ouest-France он отметил, что последствия санкций в отношении поставок энергоресурсов России будут незаметны весной и летом этого года, ввиду имеющихся запасов. Однако зимой, по мнению Макрона, проблемы отказа от энергетических ресурсов РФ станут очевидны

Последствий этого (ограничений в отношение российских энергоресурсов — News.ru) мы не увидим весной и летом 2022 года (ввиду имеющихся газовых запасов — News.ru), но следующей зимой мы их ощутим, если больше не будет российского газа, — сказал Макрон.

Отвечая на вопрос по поводу введения эмбарго на российский газ и нефть, Макрон рассказал, что пока об этом говорить рано. По его словам, Евросоюз может позволить отказаться от поставок угля и нефти из России, но от газа — нет.

Это может стать темой (введение эмбарго), которая в ближайшее время станет предметом обсуждения, но, увы, не сегодня. Уголь и нефть есть, газа — нет. Мы знаем, какую огромную трудность это представляет. Вот почему вы уже несколько лет слышите, как я говорю об энергетическом суверенитете Европы, — заявил французский президент.

Ранее профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Николай Межевич рассказал, что эмбарго на российскую нефть будет самоубийством для Евросоюза. Россия тоже столкнётся с проблемами, но нефть в отличие от газа можно будет перепродать, считает экономист. Он также раскритиковал главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля и предрёк крах его политики.