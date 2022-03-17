Макрон заявил, что Россия «пробудила» НАТО

Действия РФ на Украине произвели эффект удара током для НАТО, вернув военно-политический блок из состояния «смерти мозга» к стратегической определённости, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, Москва «создала достаточно серьёзную угрозу на границах Европы, которая дала стратегическое прояснение для Альянса», сообщает ТАСС.

Я подтверждаю всё, что я говорил, в 2019 году я сказал, что НАТО находится в состоянии смерти мозга, и это было правдой с точки зрения стратегии и принципа работы организации... Однако Россия дала пробуждающий удар током, — заявил Макрон журналистам на мероприятии, на котором он представлял свою предвыборную программу.

Глава Франции отметил, что никогда не был сторонником идеи о выходе из НАТО, однако регулярно выступал за прояснение cтратегической позиции Альянса. Он добавил, что всегда считал цeнной поддержку НАТО, особенно в части оперативной совместимости воoружённых сил разных стран.

Макрон ранее заявил, что Европа должна увеличить инвестиции в оборонную отрасль, чтобы подготовиться к возможному вооружённому конфликту высокой интенсивности. Он отметил, что финансирование Вооружённых сил Франции вырастет до €50 млрд к 2025 году.