Макрон заявил, что напавшие на «Крокус» готовили атаки на Францию

Фото: Henri Swzarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что террористы, атаковавшие «Крокус Сити Холл», были членами радикальной исламистской группировки, готовившей атаки в его стране. По его словам, речь идет о терактах, которые предотвратили французские спецслужбы в последние несколько месяцев, передает Reuters.

Ответственность за эту атаку взяло на себя «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). И информация, доступная нам и нашей разведке, а также нашим ключевым партнерам, указывает на то, что именно структура ИГ стояла за этой атакой, — сказал Макрон.

По его словам, эта же группировка несколько раз пыталась нанести удар по Франции. Этим объясняется и то, что власти страны 24 марта повысили уровень угрозы безопасности до самого высокого, добавил он.

Американское издание New York Times, арабский телеканал Al Arabiya и французский France 24 сообщали, что ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» взяла на себя ячейка ИГ «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). О причастности этого филиала исламистской группировки к атаке на концертный зал в Красногорске со ссылкой на источники в разведке США и Белом доме сообщали Reuters и Associated Press. Агентство Amaq, связанное с ИГ, 24 марта опубликовало видео от первого лица, снятое одним из нападавших. Официально ИГ не брала на себя ответственность за нападение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отказался комментировать сообщения о возможной причастности ИГ к теракту в «Крокус Сити Холле». Представитель Кремля призвал ориентироваться на информацию от правоохранительных органов.