Макрон выводит из комы отношения с Эрдоганом

Готовность Франции организовать с Турцией и Грецией совместную операцию по эвакуации из Мариуполя заставила говорить о возможном переформатировании внешней политики Пятой республики. Париж и Анкара с 2019 года находились в конфронтации по целому ряду международных вопросов, обмениваясь жёсткими обвинениями. Теперь же турецкие СМИ говорят о возможности нормализации. В экспертной среде есть предположение, что «оттепель» в двусторонних отношениях может дать о себе знать прежде всего на ливийской арене, где страны поддерживали враждующие лагери конфликта.
Слова президента Эммануэля Макрона о готовности силами Франции, Турции и Греции провести эвакуацию из Мариуполя заставили турецкую прессу в очередной раз говорить о возможном восстановлении отношений между Парижем и Анкарой. Издание Duvar обратило внимание, что теперь, перед запланированными на май президентскими выборами в Пятой республике, «на первый план вышел вопрос о том, не ожидается ли новая весна в турецко-французских отношениях». Последний саммит НАТО и очные переговоры между президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Макроном дали понять, что такая вероятность велика: глава турецкого государства публично признал, что его коллега играет наиболее активную роль в НАТО.
Президент Франции Эммануэль Макрон, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганZheng Huansong/XinHua/Global Look Press
Тем более что Анкара выразила готовность возобновить переговоры с Парижем и Римом в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). Так, турецкую сторону интересует приобретение у франко-итальянского консорциума Eurosam зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) SAMP/T.
Мы решили возобновить работу совместной группы между Турцией, Францией и Италией на одной из платформ сотрудничества, сформированной годы назад, а затем остановленной. Вскоре состоится встреча трёх стран, — заявил премьер-министр Италии Марио Драги.
При этом Анкара даёт понять западным столицам, что спорный вопрос по поводу ею покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 навсегда закрыт: никаких уступок с её стороны не последует.
«Категорически против Турции»
Турецкое руководство считает, что недвусмысленная напряжённость в двусторонних отношениях с Францией возникла после того, как оно инициировало наступательную операцию «Источник мира» в северных районах Сирии в 2019 году. Под ударом оказались позиции курдских отрядов народной самообороны, которые Анкара считает сателлитами леворадикальной Рабочей партии Курдистана (РПК). Париж вместе с другими западными столицами считался внешнеполитическим гарантом интересов этих сил, контролировавших северные области, поэтому выступил против продвижения развёрнутого в Сирии турецкого контингента и группировок лояльной ему умеренной оппозиции.
Турция не категорически против Франции, но Франция категорически против Турции после операции «Источник мира», — отмечал глава МИД Мевлют Чавушоглу, характеризуя ситуацию в двусторонних отношениях.
Министр иностранных дел Турции Мевлют ЧавушоглуLi Zhenbei/XinHua/Global Look Press
Катализатором противоречий стала реакция Парижа на жестокое убийство преподавателя истории, географии и обществознания Самюэля Пати в 2020 году. Расправа над учителем, которому таким образом «отомстили» за демонстрацию карикатуры на пророка Мухаммеда, заставила Макрона рассуждать о необходимости борьбы с «сепаратизмом мусульман» и об укреплении республиканских ценностей. Эрдоган ответил французскому лидеру довольно эмоционально, поставив под сомнение психическое здоровье своего коллеги.
Уступки в Ливии
Экстраполяция этих споров произошла на ситуацию вокруг Восточного Средиземноморья, где у Анкары долгое время сохраняются глубокие территориальные противоречия с Афинами. В последние годы эти трения между соседями едва не переросли в открытые военные столкновения. Греческая сторона была открыто поддержана Францией, которая решила в форс-мажорных обстоятельствах демонстративно расширить с ней ВТС и даже отправляла собственные ВМС для того, чтобы поддержать союзника на фоне конфронтации. Этот процесс идёт до сих пор. На днях Афины заключили с Парижем соглашение о приобретении у него шести дополнительных истребителей Rafale и трёх фрегатов Belharra.
В омуте средиземноморских споров оказалась и Ливия. В рамках этого североафриканского конфликта Париж наладил тесные контакты с военачальником Халифой Хафтаром, силы которого противостояли западно-ливийским властям, обладавшим поддержкой Анкары.
Hamza Turkia/XinHua/Global Look Press
В разговоре с NEWS.ru старший научный сотрудник швейцарского аналитического центра «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности» Джалел Харшауи предположил, что нынешнее сотрудничество между Парижем и Анкарой по украинскому кризису вряд ли нейтрализует все их двусторонние противоречия полностью.
Ни одно из яблок раздора, которые были так заметны в 2020 году, не исчезнет. Единственная динамика, которую мы можем наблюдать в этом году, — это когда Турция сделает несколько уступок на северо-западе Ливии, не покидая её в военном плане. Например, Анкара может согласиться с конфигурацией, при которой она просто делит Триполи и влияние на его ценные институты с Францией, Египтом и другими соперниками. Турция ещё не приняла окончательное решение.
Джалел Харшауи
старший научный сотрудник аналитического центра «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности»
Но если это и произойдёт, то, как полагает эксперт, Турция захотела бы искать выгоду где-то ещё. Это может быть восточная Ливия в плане деловых возможностей или прав на морскую разведку у берегов Дерны, а также это могли бы быть «подарки в других сферах», совершенно не связанных с севером Африки, заключил Харшауи.