Макрон выводит из комы отношения с Эрдоганом

Готовность Франции организовать с Турцией и Грецией совместную операцию по эвакуации из Мариуполя заставила говорить о возможном переформатировании внешней политики Пятой республики. Париж и Анкара с 2019 года находились в конфронтации по целому ряду международных вопросов, обмениваясь жёсткими обвинениями. Теперь же турецкие СМИ говорят о возможности нормализации. В экспертной среде есть предположение, что «оттепель» в двусторонних отношениях может дать о себе знать прежде всего на ливийской арене, где страны поддерживали враждующие лагери конфликта.

Слова президента Эммануэля Макрона о готовности силами Франции, Турции и Греции провести эвакуацию из Мариуполя заставили турецкую прессу в очередной раз говорить о возможном восстановлении отношений между Парижем и Анкарой. Издание Duvar обратило внимание , что теперь, перед запланированными на май президентскими выборами в Пятой республике, «на первый план вышел вопрос о том, не ожидается ли новая весна в турецко-французских отношениях». Последний саммит НАТО и очные переговоры между президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Макроном дали понять, что такая вероятность велика: глава турецкого государства публично признал, что его коллега играет наиболее активную роль в НАТО.

Президент Франции Эммануэль Макрон, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Тем более что Анкара выразила готовность возобновить переговоры с Парижем и Римом в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). Так, турецкую сторону интересует приобретение у франко-итальянского консорциума Eurosam зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) SAMP/T.

Мы решили возобновить работу совместной группы между Турцией, Францией и Италией на одной из платформ сотрудничества, сформированной годы назад, а затем остановленной. Вскоре состоится встреча трёх стран, — заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

При этом Анкара даёт понять западным столицам, что спорный вопрос по поводу ею покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 навсегда закрыт: никаких уступок с её стороны не последует.

«Категорически против Турции»

Турецкое руководство считает , что недвусмысленная напряжённость в двусторонних отношениях с Францией возникла после того, как оно инициировало наступательную операцию «Источник мира» в северных районах Сирии в 2019 году. Под ударом оказались позиции курдских отрядов народной самообороны, которые Анкара считает сателлитами леворадикальной Рабочей партии Курдистана (РПК). Париж вместе с другими западными столицами считался внешнеполитическим гарантом интересов этих сил, контролировавших северные области, поэтому выступил против продвижения развёрнутого в Сирии турецкого контингента и группировок лояльной ему умеренной оппозиции.

Турция не категорически против Франции, но Франция категорически против Турции после операции «Источник мира», — отмечал глава МИД Мевлют Чавушоглу, характеризуя ситуацию в двусторонних отношениях.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу Li Zhenbei/XinHua/Global Look Press

Катализатором противоречий стала реакция Парижа на жестокое убийство преподавателя истории, географии и обществознания Самюэля Пати в 2020 году. Расправа над учителем, которому таким образом «отомстили» за демонстрацию карикатуры на пророка Мухаммеда, заставила Макрона рассуждать о необходимости борьбы с «сепаратизмом мусульман» и об укреплении республиканских ценностей. Эрдоган ответил французскому лидеру довольно эмоционально, поставив под сомнение психическое здоровье своего коллеги.

Уступки в Ливии

Экстраполяция этих споров произошла на ситуацию вокруг Восточного Средиземноморья, где у Анкары долгое время сохраняются глубокие территориальные противоречия с Афинами. В последние годы эти трения между соседями едва не переросли в открытые военные столкновения. Греческая сторона была открыто поддержана Францией, которая решила в форс-мажорных обстоятельствах демонстративно расширить с ней ВТС и даже отправляла собственные ВМС для того, чтобы поддержать союзника на фоне конфронтации. Этот процесс идёт до сих пор. На днях Афины заключили с Парижем соглашение о приобретении у него шести дополнительных истребителей Rafale и трёх фрегатов Belharra.

В омуте средиземноморских споров оказалась и Ливия. В рамках этого североафриканского конфликта Париж наладил тесные контакты с военачальником Халифой Хафтаром, силы которого противостояли западно-ливийским властям, обладавшим поддержкой Анкары.

Hamza Turkia/XinHua/Global Look Press

В разговоре с NEWS.ru старший научный сотрудник швейцарского аналитического центра «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности» Джалел Харшауи предположил, что нынешнее сотрудничество между Парижем и Анкарой по украинскому кризису вряд ли нейтрализует все их двусторонние противоречия полностью.

Ни одно из яблок раздора, которые были так заметны в 2020 году, не исчезнет. Единственная динамика, которую мы можем наблюдать в этом году, — это когда Турция сделает несколько уступок на северо-западе Ливии, не покидая её в военном плане. Например, Анкара может согласиться с конфигурацией, при которой она просто делит Триполи и влияние на его ценные институты с Францией, Египтом и другими соперниками. Турция ещё не приняла окончательное решение. Джалел Харшауи старший научный сотрудник аналитического центра «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности» старший научный сотрудник аналитического центра «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности»

Но если это и произойдёт, то, как полагает эксперт, Турция захотела бы искать выгоду где-то ещё. Это может быть восточная Ливия в плане деловых возможностей или прав на морскую разведку у берегов Дерны, а также это могли бы быть «подарки в других сферах», совершенно не связанных с севером Африки, заключил Харшауи.