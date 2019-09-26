Фото: SVEN SIMON via www.imago-images. www.imago-images.de/Global Look Press

Журналистам продемонстрировали диспетчерскую четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС. Руины этой станции до сих пор источают радиацию, которая в 40 тысяч раз превышает норму.

Сотрудники СМИ находились у пульта управления не более пяти минут, на них надели защитные костюмы. Кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly. Ранее News.ru сообщал, что зону отчуждения Чернобыльской АЭС...