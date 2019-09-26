https://static.news.ru/photo/1df44d22-e0bc-11e9-acf5-fa163e074e61_660.jpgЖак ШиракФото: SVEN SIMON via www.imago-images. www.imago-images.de/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон высказал соболезнования по поводу смерти бывшего президента Жака Ширака. Во Франции объявлен национальный траур.
Мы, французы, теряем государственного деятеля, которого мы любим так же, как он любил нас, — сказал Макрон в телеобращении к нации.
Нынешний президент Франции заметил, то Ширак на протяжении 40 лет «смело защищал страну от экстремизма и ненависти».
Жак Ширак был великим французом, свободным... человеком, который притягивал симпатии сельхозпроизводителей и руководителей индустрии, уделял время на то, чтобы поговорить с рабочим завода и деятелем искусства, — приводит слова французского президента ТАСС.
Ранее News.ru сообщал, что председатель правительства России Дмитрий Медведев выразил соболезнования вдове скончавшегося Жака Ширака и назвал бывшего президента Франции выдающимся политическим деятелем.