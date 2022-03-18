AFP: Макрон выразил озабоченность ситуацией в Мариуполе

Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз призвал российского лидера Владимира Путина прекратить специальную операцию на Украине. Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 18 марта, сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец. Французский лидер указал на ухудшение ситуации на Украине.

В Елисейском дворце сообщили, что Макрон поднял вопрос о соблюдении гуманитарного права в условиях конфликта. В частности, он выразил озабоченность в связи с ситуацией, сложившейся в Мариуполе. Также президент Франции подчеркнул, что переговоры между Россией и Украиной пока не позволили достичь какого-либо прогресса.

В свою очередь в Кремле сообщили, что Путин указал собеседнику на многочисленные военные преступления, совершаемые украинскими силовиками. Российский президент подчеркнул, что в ходе специальной операции российские ВС делают всё возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе создавая гуманитарные коридоры для безопасной эвакуации.

В Кремле уточнили, что инициатором разговора стала французская сторона. Беседа Макрона и Путина продолжалась 1 час 10 минут. Лидеры обеих стран условились продолжать контакты.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты насильно удерживают в Мариуполе сотни тысяч человек. Речь идёт о мирных жителях, отметил он.

По данным Минобороны РФ, в отдельных городах Украины гуманитарная ситуация уже достигла катастрофических масштабов. В частности, такая ситуация сложилась в Мариуполе.