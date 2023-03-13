Макрон нанес удар по Наполеону: запрет корсиканского языка вызвал протесты На Корсике начались волнения из-за решения французского суда лишить местных жителей культурной идентичности

Фото: Michel Euler/AP/TASS

У властей Франции на ровном месте обострились проблемы с островом Корсика, где исторически сильны сепаратистские настроения. Как сообщает The Guardian, там начались протесты после того, как суд внезапно запретил корсиканским депутатам использовать во время дебатов в местном парламенте их родной корсиканский язык. Подробности — в обзоре NEWS.ru.

Язык Наполеона в опасности

Примечательно, что запрет на корсиканский язык пришел вовсе не с материка — спорный вердикт вынес судья корсиканского же города Бастия.

Суд Бастии в своем постановлении сослался на конституцию Франции о том, что французский является единственным языком, разрешенным при исполнении государственных обязанностей, — пишет The Guardian.

Фото: Bildverlag Bahnmüller/imagebroker.com/Global Look Press Бастия — живописный город на Корсике. Внезапно он стал источником волнений

Носителями корсиканского языка, который близок к современному итальянскому, сегодня выступают около 150 000 человек. Таким образом, по мнению экспертов ЮНЕСКО, язык Наполеона находится под угрозой исчезновения. Напомним, будущий император Франции родился на Корсике (не случайно в историю вошло его прозвище «корсиканское чудовище). Его родным языком был именно корсиканский диалект итальянского языка. Наполеон учился читать и писать по-итальянски в начальной школе, а французский язык начал изучать лишь в десятилетнем возрасте. Позже, по воспоминаниям современников, он всю жизнь он говорил с сильным итальянским акцентом. Теперь по наполеоновскому наречию нанесен еще один удар.

По мнению суда, давняя традиция корсиканской ассамблеи разрешать корсиканский язык для дебатов «является неконституционной» и потому должна быть пересмотрена.

При этом суд пошел дальше языкового вопроса. Он постановил, что само положение о «существовании корсиканского народа», которое общепринято на острове, также является нарушением конституции Пятой республики, — отмечает The Guardian.

Рука Парижа?

Но с чего вдруг суд вообще озаботился этим вопросом? Все же без руки Парижа не обошлось. «Решение последовало за иском, поданным префектом Корсики — высшим представителем центрального правительства на острове», — говорит The Guardian.

В то же время вердикт суда явно спутал карты президенту Франции Эммануэлю Макрону. «Как раз в настоящее время администрация Макрона ведет переговоры с местными политиками о предоставлении Корсике большей автономии», — обращает внимание издание.

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон готов к политическому торгу с корсиканцами

Болезненная реакция местных политиков и простых корсиканцев последовала незамедлительно.

Это решение равносильно лишению членов парламента Корсики права говорить на их родном языке во время дебатов, — заявили Жиль Симеони, президент исполнительного совета острова, и Мария-Антуанетта Мопертюи, президент ассамблеи Корсики с ярким именем, вызывающим исторические ассоциации.

«Для нас это немыслимо и неприемлемо», — говорится в совместном заявлении парламентариев, которые подали апелляцию на решение суда. По их словам, корсиканскому языку необходимо вообще придать официальный статус наряду с французским, чтобы он мог не только выжить в современном мире, но и получить шанс на развитие.

Тут же активизировалось движение за независимость Корсики Core in Front. На страничке в соцсети появилась надпись на корсиканском языке о «позорном» вердикте. Лидер Партии корсиканской нации Жан-Кристоф Анджелини также написал, что это решение «звучит для корсиканцев как оскорбление», назвав его «несправедливостью и позором».

Макрон меж двух огней

Издание напоминает, что у Корсики напряженные отношения с центральным правительством Франции. Националистические движения в течение нескольких десятилетий требовали большей автономии или даже полной независимости острова.

В прошлом месяце Макрон дал понять, что готов пойти на уступки в отношении статуса острова в плане предоставления большей автономии. Сегодня он является не просто одним из 18-ти регионов Франции, но признан особой «территориальной общностью Корсика» (Collectivité Territoriale de Corse). По словам Макрона, у его администрации «нет никаких табу» по поводу дебатов вокруг Корсики, которую французским лидер назвал «солнечным средиземноморским островом, излюбленным местом отдыхающих». При этом он настаивает, что Корсика в любом случае должна оставаться частью Франции. Об отделении речи идти не может.

Новые переговоры между Парижем и лидерами Корсики были разблокированы после освобождения двух мужчин, осужденных за участие в убийстве префекта острова Клода Эриньяка в 1998 году. Он был самым высокопоставленным французским чиновником, который когда-либо был убит.

В 2022 году по острову также прокатилась мощная волна протестов, которые переросли в беспорядки с коктейлями Молотова. Именно тогда в Париже заговорили о готовности обсуждать автономию.

Французское правительство дало понять, что готово ослабить свою историческую централизованную власть над средиземноморским островом, поскольку изо всех сил пытается успокоить насильственные протесты, — писали тогда СМИ.

Сепаратисты идут к цели?

Эти уступки тогда казались почти невероятными: «Для министра французского правительства беспрецедентно предлагать автономию для Корсики, острова с населением 330 000 человек, который находится ближе к Италии, чем к материковой Франции».

The Guardian напоминает, что 40-летняя корсиканская «национально-освободительная» кампания, отягощенная актами диверсий против французской инфраструктуры, успокоилась лишь в 2014 году, когда вооруженные сепаратисты объявили о «прекращении военных операций».

Фото: Argia.eus/CC BY-SA 4/ Wikimedia Commons Протесты на острове Корсика в марте 2022 года. Они вспыхнули после убийства корсиканского националиста Ивана Колонны, отбывавшего пожизненный срок во французской тюрьме

С тех пор корсиканские националисты, стремящиеся к большей автономии от французского государства, усилились благодаря успехам на выборах на местном и региональном уровнях. Но Эммануэль Макрон, как считается, не смог продвинуться в корсиканском вопросе во время своего первого президентского срока, а националисты-корсиканцы разочарованы тем, что вопрос реформирования статуса острова с 2018 года фактически заморожен.

Волнения на острове начались в 2022 году после смерти 61-летнего корсиканского националиста Ивана Колонны. Он как раз состоял в преступной группе, которая убила Клода Эриньяка. Колонна отбывал пожизненное заключение в тюрьме в материковой Франции, где на него было совершено покушение. Другой заключенный, отбывавший девятилетний срок за планирование терактов, попытался его задушить. Иван, в котором многие корсиканцы видели «национального героя в борьбе за независимость», скончался спустя две недели, не выходя из комы. Недавно во Франции возобновились слушания по его делу.