Макрон в Москве проездом в Киев

В августе ещё доковидного 2019 года Владимир Путин по приглашению коллеги Эммануэля Макрона провёл с ним конфиденциальные переговоры в южном курортном городке Брегансон. С тех пор произошло немало событий, подтверждающих, что наш мир уже не будет прежним. И вопрос ещё в том, будет ли в мае у Франции прежний президент. Пока же Макрон резко активизировал свои международные усилия, сделав упор на особую роль «французского шестиугольника» в Европе, в надежде компенсировать провалы во внутренней политике с её бунтом «жёлтых жилетов» и массовыми антиковидными протестами.

В последние недели Макрон был поглощён активной телефонной дипломатией, дважды переговорив онлайн с Владимиром Путиным, связавшись с помощью современных коммуникативных каналов с Владимиром Зеленским, Джо Байденом и многими своими европейскими коллегами. Теперь, видимо, наступило время личной переговорной конкретики. А потому в понедельник французский лидер намерен прилететь в Москву, а во вторник его уже будут с нетерпением ожидать в Киеве. Сама география его визитов говорит о ясном намерении сыграть заметную, а главное — сольную роль в деэскалации возникшей опасной напряжённости в Европе.

Сейчас Макрон не скрывает, что хотел бы не просто занять освободившуюся после ухода Ангелы Меркель нишу главного европейского дипломатического переговорщика, но и вернуть Европе стратегическую инициативу. Что конкретно подразумевает под такой сверхзадачей «выпускник» империи Ротшильдов, считающийся 100% проамериканским, сказать трудно. Пока же очевидно, что Макрон, столкнувшийся на электоральном поле с сильными противниками дальнейшего растворения Франции в американской тени, пытается форсировать роль посредника в разрешении так активно нагнетаемого из-за океана конфликта вокруг Донбасса.

Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский president.gov.ua

Парадокс нынешней игры на нервах заключается в том, что уже и в Киеве, подсчитав немалые финансовые потери от нагнетаемой вокруг Украины обстановки, начинают открыто противоречить американским патронам, вполне официально ставя под сомнение вероятность горячего конфликта с Россией. А потому челночная дипломатия Макрона будет там встречена с немалым энтузиазмом. Вновь в повестку будет возвращён увядший было «нормандский формат», предусматривающий четырёхсторонние переговоры по проблемам Донбасса на высшем уровне.

Другое дело, насколько возвращение к такому формату будет интересно Москве, которая неоднократно указывала на проукраинскую ангажированность Парижа и Берлина и отсутствие элементарного прогресса в реализации Минских соглашений. Притом что в Европе даже мысли не возникало применить санкции против Киева, откровенно игнорирующего свои взятые обязательства.

А потому если и после визитов Макрона «минский воз» окажется там же и Киев ни на йоту не сдвинется в сторону выполнения уже покрывшихся пылью соглашений, то все участники как бы трёхстороннего блиц-процесса просто в очередной раз зарезервируют свои мнения и позиции. В лучшем случае признают откровенным фейком обнародованные штатовские домыслы о подготовке Россией провокации ради начала вооружённого конфликта. А уже 15 февраля в Москву планирует прилететь канцлер германии Олаф Штольц. А значит, планы Макрона на исключительность вновь не оправдаются.

Другое дело, что он станет первым западным политиком, который встретится с Владимиром Путиным после визита российского лидера в Китай и его переговоров с Си Цзиньпином. Известно, насколько стратегическое сближение Москвы и Пекина волнует Запад. Макрон получит возможность получить информацию о состоявшихся переговорах из первых рук, а потому станет источником ряда подробностей для коллективного Запада. Но вряд ли это тот успех, на который нынче нацелен французский президент.