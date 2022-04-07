Макрон усомнился в том, что конфликт на Украине скоро закончится

Президент Франции Эмманюэль Макрон предположил, что конфликт на Украине не закончится в ближайшие недели и призвал к оказанию гуманитарной помощи населению страны, заявив об этом в эфире радиостанции RTL. По его словам, Франция, Турция, Греция, а также ООН в целом активно занимаются организацией гуманитарных операций в городах Мариуполь и Днепр.

Этот конфликт, к сожалению, не завершится в ближайшее время. Думаю, мы увидим очень тяжёлую ситуацию в Донбассе в ближайшие дни и недели, — подчеркнул Макрон.

Он также сообщил, что дата 9 мая «очень важна для России», однако не уточнил, что именно имел при этом в виду. Эту же дату ранее назвал правнук Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад, предположивший, что спецоперацию планируется завершить к этой дате и провести парад Победы в Киеве. Он выступил за идею присоединения ЛНР и ДНР к России и выразил уверенность, что президент Владимир Путин «доведёт начатое до конца».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что спецоперация России на территории Украины может завершиться в обoзримом будущем. По его словам, операция либо достигнет своих целей, либо будет завершена путём переговоров между российской и украинской делегациями. Последний из этих вариантов будет зависеть от позиции украинской делегации, а также от того, «насколько они будут готовы пойти на условия России».