Макрон указал на неэффективность Запада Макрон: неэффективность Запада в решении проблем Юга может привести к новому миропорядку

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил телеканалу CNN, что Запад неэффективен в решении вызовов, стоящих перед странами Юга, которые сталкиваются с бедностью и изменением климата. Глава государства добавил, что в результате этого возможны попытки создать новый мировой порядок.

Мы недостаточно эффективны по отношению к Югу и многие страны сталкиваются с бедностью и изменением климата, — сказал Макрон.

По его словам, Всемирный банк, МВФ и ООН неэффективны в решении глобальных проблем. Макрон призвал к действиям, которые позволят избежать негативного исхода. Он при этом положительно оценил помощь Запада Украине, так как, по его мнению, западные страны таким образом «защищают международное право, свободу и принципы».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что для вступления в Евросоюз Украина обязана полностью искоренить системную коррупцию. По словам немецкого министра, Киеву пришло время положить конец «тридцатилетнему кумовству». Свое мнение глава внешнеполитического ведомства ФРГ озвучила в кулуарах лондонской конференции по восстановлению Украины.