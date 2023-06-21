Макрон тайно готовится принять Украину в НАТО: что это значит для России Почему президент Франции решил пойти наперекор Байдену, Шольцу и Столтенбергу

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе

В Елисейском дворце прошло закрытое совещание Совета по обороне Франции, на котором обсуждались перспективы вступления Украины в НАТО. Как узнала газета Le Monde, руководство республики впервые допустило такой сценарий, хотя до сих пор «Париж, Берлин и Вашингтон его отвергали, в то время как Польша и страны Балтии, напротив, защищали». Почему президент Франции Эммануэль Макрон передумал, чего он хочет добиться вступлением Украины в Альянс, какова вероятность этого — в материале NEWS.ru.

О чем говорили на закрытом совещании в Париже

Как отмечает Le Monde, Париж поднял вопрос о предоставлении Украины членства в НАТО в преддверии саммита Альянса, который состоится в Вильнюсе 11–12 июля. Ранее в Киеве давали понять, что ждут к этому времени от Брюсселя «четкого сигнала» о том, что Украина приглашена в НАТО.

«По нашей информации, на недавнем заседании Совета по обороне 12 июня в Елисейском дворце шла речь о возможном присоединении Украины к Альянсу. Этот вариант, который рассматривается в Париже в настоящее время как полноценная гарантия безопасности [Киева], поскольку [по расчетам Макрона] он может помешать России продолжать боевые действия. Именно такому подходу сейчас отдает предпочтение Франция в деликатных дискуссиях, начатых между союзниками Украины накануне приближающегося саммита НАТО в столице Литвы», — сообщает Le Monde.

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В чем состоит план Макрона

Источники газеты полагают, что Эммануэль Макрон «отстаивает перспективу вступления Украины в Североатлантический альянс, чтобы повлиять на конфликт и попытаться усадить Москву и Киев за стол переговоров». По его мысли, такая постановка вопроса «поможет убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры, когда тот сочтет нужным, в зависимости от результатов контрнаступления».

Ранее издание Politico отмечало, что «вопрос о стремлении Украины в НАТО станет самым политически чувствительным пунктом повестки дня в Вильнюсе». Ранее Владимир Зеленский хотел бойкотировать мероприятие, если не получит четкого политического сигнала от Альянса.

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Владимир Зеленский проводит совещание с военным командованием. Президент Украины ждет гарантий от НАТО

Эту версию косвенно подтвердил бывший глава военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тренкан. Недавно он заявил, что Париж хочет принять Киев в НАТО именно для того, чтобы «сдвинуть конфликт с мертвой точки». По словам генерала, Франция будет настаивать на вступлении Украины в Альянс уже после окончания конфликта.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер разделяет эту точку зрения. «Если бы я поговорил с Путиным, я бы сказал, что ему тоже безопаснее с Украиной в НАТО», — поделился политик в одном из интервью.

Какие разногласия возникли между Парижем, Берлином и Вашингтоном

«Даже если [со стороны Макрона] это просто тактический маневр, он представляет собой реальный разворот Франции. Действуя таким образом, Париж приближается к позициям, которые отстаивают страны Центральной Европы, большинство из которых — в первую очередь, Польша и страны Балтии — неустанно выступают за вступление Украины в НАТО», — отмечает Le Monde.

Высокопоставленный дипломат признался в разговоре с изданием, что «позиция Франции теперь ближе к позиции Польши, чем к позиции Германии». Le Monde напоминает, что в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте именно французский президент Николя Саркози вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заблокировали любую перспективу скорейшего вступления Украины в Альянс. Причем это было сделано вопреки мнению Соединенных Штатов, которые тогда выступали за членство Киева в НАТО.

Теперь же позиция Вашингтона, как и Брюсселя, противоположная. На недавней встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что на вильнюсском саммите Украина не получит официального приглашения в организацию. Вместо этого будут озвучены некие решения, призванные «сблизить Киев с Альянсом».

Президент США Джо Байден прямо заявил, что Вашингтон не поддержит упрощенную процедуру членства Украины в НАТО. «Нет, я не собираюсь облегчать это, потому что они (украинцы. — NEWS.ru) должны соответствовать общим стандартам. Безопасна ли их система? Как обстоят дела с коррупцией? Думаю, что со временем это (приведение ВСУ к стандартам НАТО. — NEWS.ru) возможно. Но оно не случится автоматически», — говорил Байден.

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве, февраль 2023 года. Президент США подтвердил, что не собирается форсировать вступление Украины в НАТО

Что говорят эксперты об идее Макрона пригласить Украину в НАТО

«Есть ощущение, что официальное приглашение Украины к вступлению в НАТО способно сделать конфликт бесконечным. Потому что наши уже заявляли, что это для нас абсолютно неприемлемый вариант, — заявил NEWS.ru военный обозреватель Илья Крамник. — Поскольку при этом же сообщается, что до окончания войны Украина в НАТО не вступит, чтобы не втянуть в войну весь Блок, то проще будет продолжать эту операцию до тех пор, пока либо Украина не перестанет стремиться в НАТО, либо НАТО не откажется от этой затеи. С учетом потенциала обеих сторон это может продолжаться неопределенно долго».

План Макрона не сработает, уверен политолог Александр Асафов. «Единственный способ для Макрона повлиять на сроки вступления Украины в НАТО — это уговорить всех участников Блока, но сначала ему надо решить шведский вопрос с Эрдоганом. Это сейчас основной вопрос по НАТО. Так что Макрон занимается популизмом. Байден и Столтенберг достаточно ясно высказались на данную тему, но это не значит, что Макрон не может призвать к этому, чтобы получить больше репутационных очков», — отметил собеседник NEWS.ru.

Что хочет получить Макрон

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов предположил, что у Макрона есть три аргумента необходимости предоставления Украине членства в НАТО.

«Первая — он хочет предоставить киевскому режиму некий стимул к прекращению боевых действий и возможность согласиться на гораздо меньшее, чем возвращение к границам 1991 года. Макрон считает, что обещание вступления Украины в НАТО — достаточный аргумент, чтобы Киев согласился на компромисс и прекратил бы военные действия, а также отказался бы от попыток отвоевать территории. Таким образом, конфликт мог бы быть заморожен. И даже хотя в таком случае линию соприкосновения не признавали бы юридически, это не помешало бы Украине, по мнению Макрона, вступить в Североатлантический альянс», — отметил Дмитрий Суслов.

Фото: МО Украины В Париже ждут исхода контрнаступления ВСУ

По его мнению, вторая причина — желание Макрона оказать давление на Россию, создав впечатление, что Запад не откажется от Украины как от западно ориентированной страны. «Макрон хочет создать впечатление, что попытки России сделать Украину нейтральным государствам, проводить более взвешенную внешнюю политику, а то и вернуться к пророссийской ориентации невозможны. И что Запад не откажется от идеи, что Украина должна быть в западной орбите», — добавил Суслов.

По словам эксперта, Макрон думает, будто для Москвы территориальные вопросы важнее стратегических. «И если пообещать России, что она сохранит за собой Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, то Москва якобы может отказаться от заявленных задач — демилитаризации, денацификации и так далее. Конечно, это очень большое заблуждение со стороны Макрона. Но если даже он и не верит, что Россия откажется от своих целей, то он хочет подчеркнуть прозападную ориентацию Киева», — подчеркнул политолог.

Третьей причиной Суслов назвал борьбу Парижа за лидерство в ЕС. Как считает эксперт, глава Франции стремится ослабить позиции Германии, которая выступает против вступления Украины в НАТО.

«Макрон понимает, что сегодня в Европе такой расклад сил, когда лидерство возможно только на антироссийской основе. Не может там сегодня быть лидером тот, кто выступает за более умеренную политику в отношении РФ. А Германию и так все критикуют за прежнее сотрудничество с Москвой и за совместное строительство „Северных потоков“, а сейчас началась новая волна нападок. И вот в этот момент Макрон демонстрирует, что придерживается другой позиции, которая пользуется поддержкой и Польши, и многих европейских интеллектуалов», — отметил Суслов.

Фото: IMAGO/JB Autissier/Global Look Press Эммануэль Макрон начал продвигать вступление Украины в НАТО. Шольц и Байден придерживаются другого мнения

Что будет делать Россия

Дмитрий Суслов уверен: существующее на Западе предположение о том, что Россия готова обменять территории на прозападную Украину и на ее вступление в НАТО или даже на «израильскую модель» для Украины, совершенно ошибочно. Для РФ все эти сценарии категорические неприемлемы.

«Даже если допустить, что все это (вступление Киева в Альянс. — NEWS.ru) случилось, это не оставит Москве выбора, кроме как продолжать СВО. Россия в таком случае продолжит боевые действия до тех пор, пока Запад не будет готов обсуждать именно нейтральный статус Украины, а не ее привязку к „коллективному Западу“», — считает Суслов.

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