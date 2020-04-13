Макрон сообщил о продлении во Франции режима самоизоляции до 11 мая

https://static.news.ru/photo/41486df8-7db5-11ea-9a28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niels Wenstedt/Global Look Press

Режим самоизоляции во Франции продлён до 11 мая. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Мы должны продолжать наши усилия и следовать введенным правилам, - сказал он. - Вот почему режим самоизоляции в строгой форме должен продлиться до понедельника, 11 мая, — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что 11 мая откроются детские сады и школы, а массовых мероприятий не будет до середины июля.

Отмечается что на 13 апреля во Франции от коронавируса погибли уже около 15 тысяч человек и число заражённых составило более 136 тысяч человек, из которых четыре тысячи человек прибавились за последние сутки.

Как писал NEWS.ru, Макрону предстояло выбрать одновременно достаточно удалённую и достаточно близкую дату. Это позволит людям осознать необходимость новых усилий, но начать разговор о будущем страны.