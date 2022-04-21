Макрон снова готов отправиться в Киев

Французский лидер Эммануэль Макрон выразил готовность снова отправиться в Киев, однако этот визит будет целесообразным тогда, когда он сможет поспособствовать урегулированию конфликта. Об этом сообщил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь, пишет РИА Новости. При этом он не уточнил, может ли эта поездка стать первой в случае переизбрания Макрона на пост главы государства.

Президент Макрон говорил, что он готов снова отправиться в Киев, когда в этом будет смысл, когда этот визит сможет способствовать прогрессу в урегулировании, — сказал Атталь.

Ранее Макрон заявил, что намерен и дальше продолжать диалог с российским президентом Владимиров Путиным. Перерыв в общении с российским лидером он объяснил проведением своей предвыборной кампании.

В начале апреля французский лидер заявил, что украинцы и русские являются братскими народами. Вместе с тем Макрон отказался называть геноцидом действия России на Украине.