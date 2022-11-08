Макрон счел недружественным закон о сокращении инфляции в США Макрон: закон о сокращении инфляции в США противоречит нормам ВТО

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике закон о сокращении инфляции в США (IRA). По его мнению, этот закон не соответствует нормам Всемирной торговой организации (ВТО) и Вашингтон в сложившейся ситуации действует «не по-дружески». Слова французского лидера прозвучали в ходе выступления перед представителями промышленности, их приводит РИА Новости.

Невозможно говорить о декарбонизации промышленности, не упомянув о законе о сокращении инфляции в США, а также о том, что нам в Европе еще придется столкнутся с его последствиями, — сказал Макрон.

Он также отметил, что США производят газ, который продают дороже, чем страны Европы, и предлагают огромную финансовую помощь ряду секторов, что в результате «полностью отодвигает европейский проект с рынка». По мнению Макрона, закон о сокращении инфляции противоречит нормам ВТО и Вашингтон действует в сложившейся ситуации недружественно.

Макрон добавил, что он планирует обсудить данный вопрос во время визита в Вашингтон в начале декабря.

«Акт о сокращении инфляции» президент США Джо Байден подписал в августе текущего года. Он предусматривает в том числе расширение налоговых субсидий на покупку собранных в Северной Америке и использующих американские батареи электромобилей. Также документ выделяет $370 млрд на чистую энергетику, $64 млрд — на снижение стоимости лекарств и медстраховок.

В Евросоюзе акт назвали «дискриминационным» по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что французам для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий в полном объеме придется больше работать. Такие рекомендации глава государства дал в ходе интервью телеканалу France 2, отвечая на вопрос журналистки о том, что следует делать гражданам, обеспокоенным снижением их покупательской способности на фоне высокой инфляции.