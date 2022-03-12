Макрон провёл переговоры с Байденом и Зеленским

Президент Франции провёл телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Елисейский дворец, пишет РИА Новости.

Главы Франции и США договорились усилить санкции против РФ, поддержать Украину и предпринять шаги для прекращения боевых действий. С Зеленским Макрон обсудил продолжение переговоров между Россией и Украиной.

В итоге президенты Франции и США договорились ужесточить санкции против России.Между тем в сообщении на Twitter-странице французского председательства в ЕС говорится, что процесс доработки и утверждения новых антироссийских санкций Евросоюза на уровне послов завершится 14 марта.

Санкции предусматривают приостановку членства России во Всемирной торговой организации, Международном валютном фонде и Всемирном банке, отмену режима наибольшего благоприятствования в торговле с государствами Запада.

Глава украинской делегации Давид Арахамия уточнил срок начала российско-украинских переговоров. Они начнутся 14 марта в 10:30. Готовящийся раунд переговоров между сторонами будет уже четвёртым. На этот раз Москва и Киев подведут предварительные итоги.