Макрон провёл переговоры с Алиевым и Пашиняном

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Президент Франции Эммануэль Макрон в режиме видеоконференции провёл переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава Евросовета Шарль Мишель также принял участие в этом мероприятии, сообщает Елисейский дворец.

Эти переговоры являются частью посреднических усилий президента республики (Макрона) в координации с председателем Европейского Совета (Мишеля), направленных на поощрение диалога и обеспечение совместного осуществления гуманитарных мер и восстановление доверия, — говорится в сообщении Елисейского дворца.

Стороны обсуждали развитие диалога и гуманитарного сотрудничества между Баку и Ереваном, передаёт «Интерфакс Азербайджан».

В свою очередь пресс-служба армянского кабмина подчеркнула, что Пашинян отметил необходимость долгосрочного урегулирования карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Кроме того, политики обменялись мнениями по урегулированию гуманитарных вопросов и разблокированию региональных коммуникаций.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван напрямую передал Баку свои предложения по повышению безопасности на границе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.