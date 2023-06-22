Макрон пролетит мимо БРИКС в ЮАР, как фанера над Парижем Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о неуместности присутствия президента Франции на саммите БРИКС в ЮАР

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Эммануэль Макрон

Вряд ли это можно счесть простым совпадением. Почти одновременно с ударом ВСУ французской крылатой ракетой по мосту через Чонгарский пролив, соединяющий Херсонскую область с Крымом, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о неуместности присутствия президента Франции на саммите БРИКС в ЮАР. Москва аргументировала свою позицию откровенно пронатовской, милитаристской политикой Эммануэля Макрона.

Французский пострел не везде успел

Желание Макрона быть невестой на каждой свадьбе вполне объяснимо. После отставки фрау Меркель он решил, что наступает его звездный час: пора стать главным действующем лицом внешней политики Евросоюза, ее идеологом и «локомотивом». Макрон несколько раз встречался с Владимиром Путиным, вспоминал о старых, еще деголлевских планах единой Европы от Атлантики до Урала. Позволял себе резкие замечания о сгнившем мозге НАТО. Да и сейчас ратует за независимую единую систему ПВО Европы и большую автономность от планов Америки.

Пытался даже сформулировать некий собственный план урегулирования конфликта на Украине и летал в Пекин для сверки часов по такому важному шагу. И недаром привез в Китай главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, показав, кто, дескать, реально рулит. Но все свелось к антиамериканскому бунту на коленях.

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Нового лидера глобального масштаба из Макрона явно не получилось. Притом, что он продолжает обозначать себя как активного внешнеполитического игрока. И его желание напроситься в ЮАР как раз прекрасно вписывается в его попытки компенсировать неудачи внутри страны активностью в мире. Тем более, что в условном третьем мире развивающихся стран у французов всегда были особые интересы.

Чем БРИКС манит Париж

Объединенный Запад все с большей тревогой следит за ростом популярности БРИКС. Тот факт, что членами этого закрытого клуба хотели бы стать еще 14 государств, говорит о многом. Конечно, это не политический и не экономический союз, но все более и более влиятельная площадка для обсуждения насущных проблем без участия западных стран.

Конечно, если бы Макрону удалось прибыть в ЮАР и начать переговоры о прямых контактах БРИКС и ЕС, то есть по привязке нового растущего сообщества к старой глобалистской колее, хозяин Елисейского дворца набрал бы важнейшие очки. А уж попытаться и там как-то изолировать Россию означало бы просто его личный триумф и прогиб перед Байденом.

Фото: Cliff Owen - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Pres Джо Байден и Эммануэль Макрон

Вот только у БРИКС нет традиции приглашать посторонних на свои закрытые заседания. И поэтому даже если бы Макрон получил личное приглашение на визит в страну от президента Сирила Рамафоса, ему бы пришлось отсиживаться в кулуарах и только в перерывах совещаний надеяться на то, чтобы переговорить с кем-то из участников, что называется, на ногах.

Тем более, что перед грядущим саммитом БРИКС стоят важнейшие задачи — от принятия новых членов до разработки концепции собственной валюты для внутриторговых отношений. Поэтому решать непростую проблему еще и с приглашенным президентом означало бы поставить под вопрос более важные проблемы повестки.

Экзамен для сторонников многополярности

События на далекой от ЮАР Украине наложили свой отпечаток и на подготовку саммита. Начиная с проявленных политическим классом ЮАР колебаний в отношении приезда Владимира Путина в свете провокации МУС, и, как мы видим, предстоящего еще окончательного решения по приглашению Макрона. Вообще все решения в рамках, включая и прием новых членов, в БРИКС принимаются на основе консенсуса. Москва, как мы видим, ясно сформулировала свою позицию, которая, видимо, была доведена и до президента ЮАР во время его визита в Россию.

Теперь слово за остальными членами БРИКС, которым еще предстоит сдать не один экзамен на взаимопонимание и способность к компромиссам, без чего этот клуб окажется очередной говорильней. А главное — на способность реально стать одним из коллективных центров мирового влияния.