Макрон призвал Путина не признавать независимость ЛНР и ДНР

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил главу РФ Владимира Путина не признавать независимость самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, сообщает телеканал CNN со ссылкой на Елисейский дворец. Ранее президент РФ сообщил, что в курсе решения Госдумы по проекту признания ДНР и ЛНР, и заявил, что проблемы Донбасса должны решать Минские соглашения.

Мы продолжаем внимательно следить за событиями и просим [Путина] отклонить обращение Госдумы, — заявил пресс-секретарь Елисейского дворца.

Ранее Путин заявил, что получил информацию о голосовании депутатов Госдумы по проекту признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. По его словам, депутаты тонко чувствуют избирателей, которые сочувствуют жителям Донбасса.

Накануне депутаты Госдумы на пленарном заседании проголосовали за признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Cоответствующее обращение будет направлено президенту России незамедлительно. До этого сообщалось, что обращение о признании республик Путин получит только после консультаций с МИД.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет расценивать признание Москвой ДНР и ЛНР как выход России из Минских соглашений. Также он сказал, что Минские соглашения не могут выполняться на «российских условиях».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран Альянса в Брюсселе заявил, что признание Россией самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик станет нарушением минских договорённостей. Он подчеркнул, что Альянс готов обсуждать с Россией украинский вопрос, а также двусторонние отношения.