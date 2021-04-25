Макрон призвал Путина снизить напряжённость с Украиной

https://static.news.ru/photo/251f7bda-a6b3-11eb-a04f-96000091f725_660.jpg Фото: Laurie Dieffembacq/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным призвал его предпринять действия для снятия напряжённости в отношениях с Украиной, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на французские СМИ.

Макрон указал Путину на необходимость «действовать искренне для снижения напряжённости с Украиной посредством отвода войск и тяжёлого вооружения на границе, подтверждения режима прекращения огня и возобновления заслуживающего доверия диалога».

20 апреля украинский президент Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться на территории Донбасса, где идут боевые действия. Глава РФ ответил, что украинскому президенту следует вести переговоры с лидерами ДНР и ЛНР, затем уже встречаться с лидерами третьих стран, которой является и Россия.

На следующий день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что официальных запросов со стороны Киева о переговорах не поступало. Позже он проинформировал, что главе государства доложили о предложении украинского лидера провести встречу.