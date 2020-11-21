Макрон призвал передать первые вакцины от COVID-19 развивающимся странам

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Первые дозы вакцины от коронавируса, которая может появиться до конца 2020 года, следует отдать развивающимся странам, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на саммите «Большой двадцатки» (G20).

Я предлагаю вам совместно разработать механизм безвозмездного распространения первых доз вакцины, произведённых промышленным образом или предварительно зарезервированных странами с развитой экономикой, для вакцинации людей в развивающихся странах, — сказал он.

Он отметил, что глобальная инициатива ВОЗ по разработке препарата помогла добиться прогресса: препарат может быть готов до конца 2020 года. Политик считает такие успехи беспрецедентными. Он отметил, что странам необходимо обменяться разработками и знаниями.

Укрепление исследовательского и производственного потенциала в сфере технологий здравоохранения, в том числе в Африке, это наша лучшая защита от будущих пандемий <...>. Мы должны укреплять системы здравоохранения повсюду на планете, везде делиться нашими ресурсами, продолжать обучение и подготовку медицинского персонала, чтобы наши ответные меры могли решить проблемы, — заключил французский лидер.

Как писал NEWS.ru, главным вопросом для президента России Владимира Путина на саммите G20 также стала борьба с коронавирусной инфекцией. Впрочем, эта тема будет хоть и важнейшей на саммите, но не единственной. Также участники G20 затронут проблематику сотрудничества в сфере цифровой экономики, борьбу с изменением климата и защиту окружающей среды, а также энергетику и противодействие коррупции.