Макрон призвал освободить Навального

https://static.news.ru/photo/15130332-658c-11eb-b05a-96000091f725_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Vincent Isore via www.imago-ima/Global Look Pressg

Президент Франции Эммануэль Макрон после решения российского суда призвал к немедленному освобождению оппозиционера Алексея Навального.

По мнению французского президента, осуждение российского политика неприемлемо.

Политические разногласия не являются преступлением. Мы призываем к его (Навального. — NEWS.ru) немедленному освобождению. Уважение прав человека и демократической свободы не подлежат обсуждению, — написал он в своём Twitter.

La condamnation d'AlexeÃ¯ @Navalny est inacceptable. Un dÃ©saccord politique n'est jamais un crime. Nous appelons Ã sa libÃ©ration immÃ©diate. Le respect des droits humains comme celui de la libertÃ© dÃ©mocratique ne sont pas nÃ©gociables. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 2, 2021

Ранее суд отменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и приговорил оппозиционера к 3,5 года колонии. Фактически Навальный проведёт в заключении два года и семь месяцев, поскольку часть времени оппозиционер находился под домашним арестом. Адвокат блогера Вадим Кобзев заявил, что защита обжалует отмену условного срока и его замену на реальный в 3,5 года колонии.

Навальный был задержан 17 января по прилёту в Россию из Германии. Его обвинили в том, что он не отмечался в полиции по условиям приговора. Оппозиционер на суде представил справки о том, что находился на излечении в Германии от последствий отравления ядом типа «Новичок».

Как писал NEWS.ru, Юлия Навальная расплакалась, услышав решение суда по делу мужа.