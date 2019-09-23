https://static.news.ru/photo/a95e81f2-ddfb-11e9-bdd1-fa163e074e61_660.jpg Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал быть осторожными в вопросе установления ответственных за атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Об этом он сказал газете Monde перед заседанием Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Надо быть очень осторожными при возложении (ответственности. — News.ru), на данный момент есть группа признаков, но эта бомбардировка является военным фактом нового происхождения, который меняет экосистему, в которой находился регион, и создаёт новый расклад, — заявил глава французского государства.

Саудовские НПЗ были атакованы в ночь на 14 сентября. На территории завода Saudi Aramco произошёл взрыв, а также были слышны выстрелы. Королевство из-за последствий нападения было вынуждено вдвое сократить добычу нефти. Об ответственности за атаку заявили повстанцы-хуситы из соседнего Йемена, однако США и Саудовская Аравия посчитали Иран так или иначе стоящим за нападением.

Ранее News.ru писал, что восстановительные работы на подвергшихся атаке дронов нефтяных объектах могут затянуться дольше обещанных руководством Saudi Aramco 10 дней. Ремонт займёт месяцы, несмотря на готовность компании заплатить за него сотни миллионов долларов.