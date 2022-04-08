Французский лидер Эммануэль Макрон проголосовал на президентских выборах во Франции, пишет РИА Новости. Действующий глава страны стал последним из кандидатов, исполнивших свой гражданский долг. Отмечается, что Макрон прибыл на избирательный участок курортного города Ле Туке вместе с супругой Брижит.

Макрон по традиции голосует в полдень. Затем президент планирует вернуться в Париж, откуда продолжит следить за выборами.

Во Франции 10 апреля начался первый тур президентских выборов. Около 70 тысяч избирательных участков открылись в стране и её заморских департаментах Западного полушария. Всего в списках избирателей зарегистрированы свыше 48 миллионов французов.

В выборах принимают участие 12 кандидатов, в том числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон. Он баллотируется на второй срок при поддержке созданного им движения «Республика на марше». Его основным конкурентом считается кандидат «Национального объединения», депутат парламента Марин Ле Пен.