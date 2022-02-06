Макрон прилетел в Москву на переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Начало встречи запланировано на 17:00 по местному времени, сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк». За неделю лидеры Франции и РФ провели сразу три телефонных разговора.

Отмечается, что по пути в Москву самолёт Макрона облетел территорию Белоруссии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что около 17:00 мск лидеры двух стран начнут дискуссию. Беседа президентов продолжится за рабочим обедом, также запланирована совместная пресс-конференция.

Песков подчеркнул, что ожидается объёмная встреча по темам и времени. В то же время в Кремле не ждут «решительных переломов» в ситуации вокруг Украины после переговоров.

Ранее сообщалось, что цель визита Макрона в Москву состоит в том, чтобы заключить мирное соглашение с Путиным и выступить «спасителем» Украины. Это было бы выгодно для него в преддверии президентских выборов, которые пройдут во Франции в апреле.