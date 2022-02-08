Макрон посчитал, что встречей с Путиным снял напряжённость вокруг Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что своими переговорами с президентом России Владимиром Путиным добился деэскалации кризиса вокруг Украины, передаёт телеканал BFMTV. Накануне в Кремле прошли пятичасовые переговоры глав двух государств. Сегодня, 8 февраля, Макрон прибыл с визитом в Киев.

Нам было необходимо остановить эскалацию и открыть новые возможности. Эта цель достигнута, — цитирует французского лидера телеканал.

По словам Макрона, «доверие к Франции выросло».

Путин, оценивая встречу, заявил, что она прошла в деловом ключе, была содержательной и полезной.

8 февраля Макрон прибыл в Киев для встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Вместе с ним прилетел министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, который встретится с украинским главой МИД Дмитрием Кулебой.

Последний в преддверии встречи заявил, что Киев с интересом ждёт, какие сигналы привёз Макрон из Москвы. Он подчеркнул, что Украина готова к диалогу по Донбассу и ищет дипломатическое решение конфликта, но не пересечёт свои красные линии.

Днём ранее Макрон в ходе переговоров с Путиным пообещал рассказать украинскому лидеру о том, что исполнение Минских соглашений приведёт к прогрессу. По его мнению, это поможет урегулировать конфликт на юго-востоке Украины.

Президент Франции добавил, что странам нужны новые механизмы по обеспечению безопасности в Европе, но их невозможно выработать без учёта существующих договорённостей.