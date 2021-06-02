Макрон порекомендовал Алиеву облегчить организацию миссии ЮНЕСКО в Карабах

https://static.news.ru/photo/099f395c-c442-11eb-a539-96000091f725_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем письме азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву рекомендовал Баку облегчить организацию миссии, предложенной ЮНЕСКО в Карабахе.

Через шесть месяцев после трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, положившего конец смертельным боям в Нагорном Карабахе, необходимо продолжить глубокую работу с целью создания условий для устойчивого мира на местах, — приводит текст письма Макрона пресс-служба Алиева.

В своем письме президент Франции отметил, что это, в частности, предполагает мирную делимитацию границы между Арменией и Азербайджаном, и воссоединение военнопленных со своими близкими.

Важно также сохранить всё наследие региона во всём его разнообразии. В этой связи рекомендую облегчить организацию миссии, предложенной ЮНЕСКО, — говорится в письме.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле в ходе встреч с представителями Азербайджана и Армении предложила направить экспертную миссию в Нагорный Карабах для защиты объектов культурного наследия. В Баку заявили, что готовы принять миссию ЮНЕСКО по оценке ущерба, нанесенного культурным и религиозным памятникам в Карабахе. В Ереване в свою очередь рассказали, что страна ожидает визита в регион карабахского конфликта оценочной миссии ЮНЕСКО.