Макрон попытался приблизить Москву и Киев к миру от имени всей Европы

Визиты президента Франции Эмманюэля Макрона в Москву и Киев прошли на фоне обострившейся обстановки, но, по мнению экспертов, дали надежду на урегулирование российско-украинского противостояния. Сам Макрон заявил, что лидеры двух стран заверили его в приверженности минским соглашениям. Россия не намерена инициировать эскалацию на Украине, единственный вариант урегулированию кризиса — это политический путь, отметил французский президент на пресс-конференции по итогам переговоров в Киеве. После таких слов наблюдатели заговорили о начавшейся деэскалации конфликта, назвав Макрона миротворцем. Насколько визиты Макрона продвинули Москву и Киев к разрешению противоречий — в материале NEWS.ru.

Уже в киевском аэропорту во вторник утром прозвучало первое позитивное заявление Макрона — сразу после его возвращения из Москвы: «Я понял, что не будет ни ухудшения, ни эскалации [конфликта]. Мой целью было остановить игру, предотвратить эскалацию и открыть новые перспективы. Я считаю, что достиг этой цели». Оптимизм не покинул французского президента и после встречи с украинским коллегой, когда он заявил, что переговоры после его встреч с Путиным и Зеленским могут продвигаться вперед и что для снижения напряжения между Россией и Западом есть конкретные, практические решения.

Макрон совершил визиты не зря, он попытался создать условия для урегулирования, дать надежду, отметил в беседе с NEWS.ru председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

Политика состоит из создания ситуаций, в которых акторы могут действовать. Макрон сейчас пытается такую ситуацию создать. Он не занимается оголтелой пропагандой с бесконечными обвинениями России. Удастся ли ему эту ситуацию создать в итоге — отдельный вопрос. Но главное, что он совершил эти визиты, — считает собеседник интернет-издания.

Вопрос выполнения Минских соглашений Макрон не мог обойти во время переговоров с Путиным и Зеленским, поскольку именно его эксперты называют ключевым в процессе российско-украинского урегулирования. Россия настаивает на строгом выполнении всех его пунктов, согласно которым самопровозглашённые ДНР и ЛНР должны быть наделены широкими полномочиями: получить особое самоуправление, право самостоятельно решать языковой вопрос, назначать прокуроров и судей. В 2014 году Верховная рада уже успела принять об этом закон, но он так и не вступил в действие.

Донецк и Луганск в целом согласны с соглашениями, хотя иной раз и возвращаются к вопросу о возможном вхождении в состав РФ. Киевским властям выполнение соглашений невыгодно, поэтому они предлагают разделить их на два этапа: сперва выполнить пункты об обеспечении безопасности, что предполагает ликвидацию самопровозглашённых республик, а потом перейти к реализации всех остальных положений документов. Именно фраза Зеленского о том, что ему не нравятся Минские соглашения послужила поводом для иронии Путина: «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится».

После переговоров с президентом Украины Макрон заявил журналистам, что Минские соглашения являются единственным путем, который позволит урегулировать конфликт на востоке Украины и прийти к устойчивому миру, добавив, что Украина «также готова выполнять эти соглашения».

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский president.gov.ua

Украинский политолог Михаил Погребинский считает , что шансов на это нет: США не дадут Макрону изменить подход Зеленского к Минским соглашениям, иначе восторжествует позиция России. Ещё менее оптимистично в этом вопросе настроен другой политолог из Киева Сергей Слободчук, который в беседе с NEWS.ru заметил, что свой подход к соглашениям украинское руководство и вовсе менять не собирается.

Макрону необходимо, чтобы такие визиты производили эффект на его избирателя, даже при отсутствии результата. Политик такого уровня должен демонстрировать успех в решении вопросов, за которые он берётся. К реальности здесь привязку искать не нужно. Все эти заявления надо рассматривать в рамках предвыборной кампании, — убеждён украинский политолог.

Мнение о том, что Макрон использовал визиты в основном в своих предвыборных целях стало популярным среди экспертов и журналистов. По крайней мере, он добился частых сравнений в эти дни с позапрошлым французским лидером Николя Саркози, который взял на себя посреднические усилия в дни вооружённого конфликта в Южной Осетии августа 2008 года. Очередные президентские выборы во Франции намечены на апрель нынешнего года. По последним опросам, как утверждают СМИ, Макрон теряет популярность и может набрать в первом туре всего 24% голосов. Уже после визита французские СМИ отметили, что Макрон может рассчитывать на повышение рейтинга, поскольку президент России показал, что «готов к компромиссу с Западом».

Критике Макрон подвергся и со стороны политических оппонентов. Например, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила в эфире радиостанции Europe, что Макрон ничего не добился для урегулирования украинского кризиса в ходе поездок в Москву и Киев, а Путин оказал ему холодный приём.

Президент РФ Владимир Путин kremlin.ru

Объяснять политическую активность Макрона в Москве и Киеве только предвыборной кампанией нельзя, отметил в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров.

Конечно, всё это даст ему политические бонусы на выборах, но гораздо важнее другое обстоятельство. Макрон продвигает сейчас идею стратегической автономии Европы как державы. Макрон пытается сделать Европу влиятельным политическим игроком в мире. Посреднические усилия Франции вписываются в эту политику, тем более, что она сейчас председательствует в Совете Евросоюза. Получается, что он выступал посредником в российско-украинских отношениях не столько от Франции, как от всей Европы. Сергей Фёдоров Институт Европы РАН, ведущий научный сотрудник Институт Европы РАН, ведущий научный сотрудник

По словам Сергея Фёдорова, Европе, в свою очередь, важно заявить в данном случае о себе, как об участнике обсуждения новой архитектуры безопасности с учётом российских предложений. Слишком уж много на себя взяли в этих вопросах США, решая подчас европейские проблемы без самой Европы.