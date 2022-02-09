Макрон попытался приблизить Москву и Киев к миру от имени всей Европы

Визиты президента Франции Эмманюэля Макрона в Москву и Киев прошли на фоне обострившейся обстановки, но, по мнению экспертов, дали надежду на урегулирование российско-украинского противостояния. Сам Макрон заявил, что лидеры двух стран
Уже в киевском аэропорту во вторник утром
Макрон совершил визиты не зря, он попытался создать условия для урегулирования, дать надежду, отметил в беседе с NEWS.ru председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.
Политика состоит из создания ситуаций, в которых акторы могут действовать. Макрон сейчас пытается такую ситуацию создать. Он не занимается оголтелой пропагандой с бесконечными обвинениями России. Удастся ли ему эту ситуацию создать в итоге — отдельный вопрос. Но главное, что он совершил эти визиты, — считает собеседник интернет-издания.
Вопрос выполнения Минских соглашений Макрон не мог обойти во время переговоров с Путиным и Зеленским, поскольку именно его эксперты называют ключевым в процессе российско-украинского урегулирования. Россия настаивает на строгом выполнении всех его пунктов, согласно которым самопровозглашённые ДНР и ЛНР должны быть наделены широкими полномочиями: получить особое самоуправление, право самостоятельно решать языковой вопрос, назначать прокуроров и судей. В 2014 году Верховная рада уже успела принять об этом закон, но он так и не вступил в действие.
Донецк и Луганск в целом согласны с соглашениями, хотя иной раз и возвращаются к вопросу о возможном вхождении в состав РФ. Киевским властям выполнение соглашений невыгодно, поэтому они предлагают разделить их на два этапа: сперва выполнить пункты об обеспечении безопасности, что предполагает ликвидацию самопровозглашённых республик, а потом перейти к реализации всех остальных положений документов. Именно фраза Зеленского о том, что ему не нравятся Минские соглашения послужила поводом для иронии Путина: «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится».
После переговоров с президентом Украины Макрон
Украинский политолог Михаил Погребинский
Макрону необходимо, чтобы такие визиты производили эффект на его избирателя, даже при отсутствии результата. Политик такого уровня должен демонстрировать успех в решении вопросов, за которые он берётся. К реальности здесь привязку искать не нужно. Все эти заявления надо рассматривать в рамках предвыборной кампании, — убеждён украинский политолог.
Мнение о том, что Макрон
Критике Макрон подвергся и со стороны политических оппонентов. Например, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила в эфире радиостанции Europe, что Макрон ничего не добился для урегулирования украинского кризиса в ходе поездок в Москву и Киев, а Путин оказал ему холодный приём.
Объяснять политическую активность Макрона в Москве и Киеве только предвыборной кампанией нельзя, отметил в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров.
Конечно, всё это даст ему политические бонусы на выборах, но гораздо важнее другое обстоятельство. Макрон продвигает сейчас идею стратегической автономии Европы как державы. Макрон пытается сделать Европу влиятельным политическим игроком в мире. Посреднические усилия Франции вписываются в эту политику, тем более, что она сейчас председательствует в Совете Евросоюза. Получается, что он выступал посредником в российско-украинских отношениях не столько от Франции, как от всей Европы.
По словам Сергея Фёдорова, Европе, в свою очередь, важно заявить в данном случае о себе, как об участнике
Макрон