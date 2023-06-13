Макрон попросился на саммит БРИКС Макрон попросил главу ЮАР Рамафосу дать ему выступить на саммите БРИКС

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главе ЮАР Сирилу Рамафосе с просьбой дать ему возможность поучаствовать в саммите БРИКС, который пройдет в августе 2023 года в Йоханнесбурге, сообщает издание Opinion со ссылкой на источники. По их словам, эта просьба очень удивила южноафриканского лидера. Уточняется, что пока ЮАР не дала официального ответа французской стороне.

Глава французского государства попросил своего южноафриканского коллегу <...> о возможности приехать. <...> Эту возможность обсудили во время телефонных переговоров Макрона с Рамафосой 3 июня, — заявили собеседники издания.

Публично Макрон и Рамафоса не комментировали эту информацию.

Саммит БРИКС должен пройти с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. На него приглашены главы всех стран — участниц объединения (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Ранее британская газета Daily Telegraph со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что ряд членов правительства ЮАР пытаются убедить президента страны Сирила Рамафосу в необходимости переноса саммита БРИКС в Китай. По их мнению, это необходимо, чтобы избежать дискуссии о выполнении требования Международного уголовного суда (МУС) об аресте президента РФ Владимира Путина.