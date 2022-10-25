Макрон попросил папу римского позвонить Путину и патриарху Кириллу Макрон попросил папу римского позвонить Путину, патриарху Кириллу и Байдену ради мира на Украине

Фото: Ansa/Press Office Vatican Media/Global Look Press

Папа Франциск во время аудиенции у президента Франции Эммануэля Макрона, Ватикан

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу римского Франциска позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, а также американскому лидеру Джо Байдену, чтобы приблизить урегулирование украинского кризиса, сообщил журнал Le Point. По данным журнала, Макрон призвал Франциска содействовать установлению мира на Украине.

В ходе 55-минутной аудиенции Макрон попросил понтифика позвонить президенту Путину, патриарху Кириллу, а также президенту США Джо Байдену, — пишет издание.

Ранее понтифик призвал президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского положить конец конфликту и перейти к диалогу о мире. Об этом глава католической церкви заявил 2 октября в речи-размышлении о ситуации на Украине вместо традиционной проповеди «Ангелу небесному». В своем обращении понтифик также призвал все мировое сообщество поспособствовать прекращению конфликта.

До этого папа римский заявил, что поставки западного вооружения Украине не противоречат моральным принципам, а само подобное решение Запада не несет намерения спровоцировать еще более масштабный конфликт. Понтифик также предложил решить проблему с демографией за счёт мигрантов. Руководитель идеологического отдела «Царьграда» Михаил Тюренков посчитал такое заявление понтифика «верхом леволиберального цинизма и лицемерия».