https://static.news.ru/photo/846bcc24-b91b-11e9-9d0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jack Chan/Xinhua/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном во время официального визита в Турцию.

Главной темой разговора стала предстоящая встреча в «нормандском формате» с президентом РФ Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Украинский лидер попросил «организовать саммит в срочном порядке». Глава Франции поддержал данную идею, но подчеркнул, что это возможно только после встречи политдиректоров.

Эммануэль Макрон согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которому должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырёх сторон, — говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

Кроме того, Макрон пообещал главе Украины «связаться с Владимиром Путиным и Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу», информируют украинские СМИ.

Ранее Зеленский попросил через соцсети Макрона, Меркель и Путина о скорой встрече и призвал лидеров стран — участниц «нормандского формата» как можно скорее собраться для проведения переговоров. Срочность связана с гибелью четверых украинских военных в Донбассе, писал News.ru.