Макрон побеждает во Франции после подсчёта 97% голосов

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон выигрывает второй тур выборов главы государства, набирая 57,41% голосов. Такие цифры приводит МВД Пятой республики после подсчёта 97% бюллетеней.

Соперница президента по выборам из партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен смогла получить лишь 42,59 процента. Она заявила, что признаёт поражение ещё в самом начале подсчёта голосов избирателей, которых пришло на участки почти 49 млн. Официальные итоги во Франции назовут 27 апреля.

На предыдущих выборах президента в 2017 году оба политика также участвовали во втором туре. Тогда преимущество Макрона над Ле Пен оказалось более ощутимым — 66,1% против 33,9%.

Ранее стало известно, что массовые протесты проходят во французских городах на фоне объявления результатов президентских выборов. Так, в Лионе на улицы вышли порядка 300 человек в чёрном, а также «жёлтые жилеты», он скандируют лозунги «Лион, Лион, антифа» и «ни Макрон, ни Ле Пен». Протесты также начались в Париже, Тулузе и Нанте.