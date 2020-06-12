Макрон первым посетит Британию после начала пандемии

https://static.news.ru/photo/3a43f86e-ace1-11ea-8761-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Pres

Президент Франции Эмманюэль Макрон станет первым иностранным лидером, который посетит Великобританию после начала пандемии.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу принца Чарльза, наследник британского престола и его супруга, герцогиня Камилла, примет президента Франции.

Чтобы отметить 80-летний юбилей выступления генерала де Голля в 1940 году, — цитирует сообщение агентство.

Пока неизвестно, состоится ли встреча Макрона и главы правительства Великобритании Бориса Джонсона.

Отмечается, что сам Макрон что намерен передать Лондону Орден Почётного легиона в знак уважения к мужеству жителей британской столицы, проявленному ими в годы войны. Встреча была запланирована ещё в январе и её не отменили. Все мероприятия будут проходить с учётом норм безопасности при пандемии.

18 июня 1940 года Шарль де Голль выступил в Лондоне по радио, призвав французов продолжать борьбу против нацистской Германии, хотя за день до этого правительство Франции попросило у немецкого руководства о перемирии, по сути капитулировав.

Как писал NEWS.ru, 2 июня во Франции после связанной с коронавирусом двухмесячной паузы возобновили работу отели, кафе и рестораны. Президент страны Эммануэль Макрон назвал это событие признаком возвращения «счастливых дней».