«Нам нужно проснуться»: Макрон отвернулся от США из-за Тайваня Макрон: Европа не должна быть втянута в противостояние США и КНР из-за Тайваня

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Эммануэль Макрон

Страны Европы не должны втягиваться в конфликт Соединенных Штатов и Китая по вопросу территориальной принадлежности Тайваня, считает президент Франции Эммануэль Макрон. В интервью французскому изданию Echos он заявил, что европейские страны не должны подстраиваться под готовую американскую позицию. По его словам, Китай относится к Тайваню примерно так же, как Евросоюз к странам — членам блока, и такая позиция должна учитываться.

Вопрос, заданный нам, европейцам, заключается в следующем: заинтересованы ли мы в форсировании темы Тайваня? Нет. Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны последовать этому примеру и приспособиться к американскому ритму и чрезмерной реакции Китая. Почему мы должны идти темпом, выбранным другими? <...> Нам, европейцам, нужно проснуться, — сказал Макрон.

Он подчеркнул, что Евросоюз не должен адаптироваться к повестке дня других стран во всем мире.

Вооруженные силы Китая с 8 по 10 апреля проводят военные учения в Тайваньском проливе. Маневры названы «Объединенный острый меч». В их рамках организовано патрулирование вокруг Тайваня.

Ранее представитель Госдепартамента заявил, что США обладают достаточными средствами и возможностями для «обеспечения мира и стабильности» в Тайваньском проливе. По его словам, Вашингтон находится на связи с КНР, что позволяет не допустить изменения статус-кво в регионе.