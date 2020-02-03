https://static.news.ru/photo/c54ed8ee-46a1-11ea-96fe-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Пятая республика не является ни «пророссийской», ни «антироссийской».

Во время пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушом Моравецким он заявил, что европейским странам необходимо показать свою твёрдость в отношениях с Россией. Президент Франции подчеркнул, что диалог с Москвой необходим для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Макрон заверил польскую сторону, что Франция остаётся приверженной принципам Североатлантического альянса, а также готова защищать восточный фланг, сообщает Wirtualna Polska.

Франция не пророссийская и не антироссийская, она проевропейская, — заявил Макрон в ответ на слова поляков об открытости Парижа к Москве и критике Североатлантического альянса.

Президент также подчеркнул, что Париж и Варшава должны сотрудничать в области военной промышленности и энергетики — у стран есть совместный проект танка. Польский президент отметил, что Варшава готова принять участие в разработке боевой машины.

Ранее NEWS.ru писал, что визит Макрона в Польшу проходит в момент «проседания» отношений между странами. Общение французского и польского лидеров может стать шагом к их «перезагрузке».