Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Пятая республика не является ни «пророссийской», ни «антироссийской».
Во время пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушом Моравецким он заявил, что европейским странам необходимо показать свою твёрдость в отношениях с Россией. Президент Франции подчеркнул, что диалог с Москвой необходим для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.
Макрон заверил польскую сторону, что Франция остаётся приверженной принципам Североатлантического альянса, а также готова защищать восточный фланг,
Франция не пророссийская и не антироссийская, она проевропейская, — заявил Макрон в ответ на слова поляков об открытости Парижа к Москве и критике Североатлантического альянса.
Президент также подчеркнул, что Париж и Варшава должны сотрудничать в области военной промышленности и энергетики — у стран есть совместный проект танка. Польский президент отметил, что Варшава готова принять участие в разработке боевой машины.
Ранее NEWS.ru писал, что визит Макрона в Польшу проходит в момент «проседания» отношений между странами. Общение французского и польского лидеров может стать шагом к их «перезагрузке».
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