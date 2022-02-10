Макрон отказался от ПЦР-теста в России, испугавшись кражи своей ДНК

Агентство Reuters узнало настоящую причину отказа французского президента Эммануэля Макрона сдавать в России ПЦР-тест. По данным анонимного источника из Елисейского дворца, глава Франции и его окружение боялись, что ДНК Макрона попадёт в руки российских врачей.

Президент Франции стоял перед выбором: либо он соглашается на проведение ПЦР-теста в России и ему разрешают приблизиться к российскому президенту Владимиру Путину, либо он отказывается и соблюдает социальную дистанцию. Именно этим объясняется наличие четырёхметрового стола, которым Путина отделили от Макрона. Стол привлёк внимание аудитории, следившей за переговорами двух лидеров.

Мы понимали, что отказ будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попала в их руки, — приводит издание слова неназванного собеседника из окружения президента Франции.

Сообщается, что Эммануэль Макрон в Париже сдал тест на коронавирус перед отъездом в Россию, а также тест на антитела, сделанный его личным врачом после приезда в РФ.

В начале февраля за этим же столом Владимир Путин проводил переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Обраном, на которого предмет кремлёвской мебели тоже произвёл впечатление. Необычный формат встречи также объяснялся предосторожностями из-за коронавируса. Премьер после заявил, что «никогда в жизни» не сидел за таким длинным столом.

Встреча президента РФ Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона прошла в понедельник. Стороны обсуждали ситуацию вокруг Украины и предложенные Россией гарантии безопасности. СМИ отметили, что президенты при встрече общались на «ты» и называли друг друга просто по имени.