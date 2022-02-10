Макрон отказался от ПЦР-теста в России, испугавшись кражи своей ДНК

Агентство Reuters узнало настоящую причину отказа французского президента Эммануэля Макрона сдавать в России ПЦР-тест. По данным анонимного источника из Елисейского дворца, глава Франции и его окружение боялись, что ДНК Макрона попадёт в руки российских врачей.
Президент Франции
Мы понимали, что отказ будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попала в их руки, — приводит издание слова неназванного собеседника из окружения президента Франции.
Сообщается, что Эммануэль Макрон в Париже сдал тест на коронавирус перед отъездом в Россию, а также тест на антитела, сделанный его личным врачом после приезда в РФ.
В начале февраля за этим же столом Владимир Путин проводил переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Обраном, на которого предмет кремлёвской мебели тоже произвёл впечатление. Необычный формат встречи также объяснялся предосторожностями из-за коронавируса. Премьер после заявил, что «никогда в жизни» не сидел за таким длинным столом.
Встреча президента РФ Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона прошла в понедельник. Стороны обсуждали ситуацию вокруг Украины и предложенные Россией гарантии безопасности. СМИ отметили, что президенты при встрече общались на «ты» и называли друг друга просто по имени.