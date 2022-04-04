Макрон обвинил Россию в военных преступлениях на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил введение нового пакета санкций против РФ из-за ситуации в украинском городе Буче. По его словам, которые приводит ТАСС, обсуждение новых санкций на европейском уровне должно произойти в ближайшие дни.

Сегодня есть очень чёткие улики, указывающие на военные преступления на Украине, российская армия, похоже, несёт [за них] ответственность, и ответственные должны заплатить за это, — заявил французский президент.

Ранее власти Украины и мировые СМИ опубликовали фото- и видеозаписи из города Бучи под Киевом. На них изображено большое количество убитых. По данным западных СМИ, это тела мирных жителей города.

В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей об убийствах жителей Бучи появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что цель преступления украинских радикалов в Буче заключается в том, чтобы сорвать мирные переговоры. Она добавила, что опубликованные ранее рядом западных СМИ фотографии и видеозаписи из Бучи являются постановкой «киевского режима». Отмечается, что Российская Федерация запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с провокацией украинских военных и радикалов в городе Буче.