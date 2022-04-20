Макрон обвинил Ле Пен в зависимости от Москвы из-за кредита в банке РФ

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, обвинил своего политического соперника Марин Ле Пен в зависимости от российских властей из-за старого партийного кредита, взятого в 2014 году в российском банке. Заявление прозвучало в ходе телевизионных дебатов на телеканале France Info.

Вы говорите о своём банкире, когда вы говорите о России, вот в чём проблема, мадам Ле Пен. Вы зависите от российских властей, вы зависите от людей, связанных с российской властью, — заявил Макрон.

Французский президент припомнил кандидату на его пост, что в этом году она обратилась за кредитом в венгерский банк для финансирования своей кампании.

Что-то никто из наших соотечественников не идёт в российский банк, чтобы взять кредит на дом или яхту, — поддел глава государства политического соперника.

Марин Ле Пен в ответ напомнила, что на тот момент никто из французских банков не давал ей и её партии ссуду, намекнув при этом, что тут дело могло быть в помехах со стороны Макрона, который на тот момент был министром финансов.

Это нечестно — мешать мне взять кредит во французских банках, а затем предъявлять мне претензии за то, что я обратилась к заграничным учреждениям, — заявила политик.

Ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что выступает против санкций в отношении поставок сырья из России, а также эмбарго на поставки российских газа, нефти и угля.